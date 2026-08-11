Gigi Hadid tregon si t’i ktheni veshjet e thjeshta verore në një pamje elegante për çdo ditë
Nuk ju duhen shumë rroba apo trende të reja: disa pjesë klasike dhe një detaj i zgjedhur mirë mjaftojnë për një kombinim që tërheq vëmendjen
Bluzat e bardha, xhinset me prerje të drejtë, fundet e thjeshta dhe këpucët e rehatshme janë ndër pjesët që shfaqen shpesh në veshjet e saj. Çantat, syzet e diellit, bizhuteritë apo aksesorët e flokëve i japin më pas pamjes një karakter të veçantë.
Kjo është edhe arsyeja pse stili i saj është kaq i lehtë për t’u përshtatur. Nuk është e nevojshme të keni një gardërobë të madhe për t’u veshur bukur. Mjafton të dini si t’i kombinoni pjesët që tashmë i keni.
Kombinimi veror që ia vlen ta provoni
Në Paris, Gigi zgjodhi një bluzë të bardhë pa mëngë dhe e kombinoi me një fund të zi të gjatë, të lehtë dhe me dantellë në fund.
Në pamje të parë, kombinimi duket shumë i thjeshtë. Megjithatë, pikërisht kontrasti mes bluzës së bardhë, sportive dhe fundit të zi, më elegant, e bën veshjen të duket e menduar dhe moderne.
Në këmbë ajo veshi shapka të thjeshta prej lëkure, të cilat i dhanë pamjes një ndjesi të lirshme dhe verore. Kështu, veshja mund të përshtatet po aq mirë për një shëtitje në qytet, një kafe me miqtë apo edhe për pushime.
Pjesa më interesante ishin aksesorët. Një çantë me pika dhe një kapëse flokësh me kuadrate i dhanë gjallëri kombinimit bardhë e zi, pa e bërë atë të dukej e ekzagjeruar, transmeton Telegrafi.
Si ta përshtatni me rrobat që keni?
Nuk është e nevojshme ta kopjoni pamjen fjalë për fjalë. Bluzën e bardhë mund ta zëvendësoni me një bluzë të thjeshtë ose kanotiere, ndërsa fundin e zi mund ta zëvendësoni me një fund të gjatë ose mesatar, të lirshëm.
Më pas, shtoni shapka ose sandale të thjeshta dhe zgjidhni vetëm një aksesor që bie në sy. Mund të jetë një çantë interesante, një palë syze, një varëse, një shall ose një aksesor për flokët.
Sekreti është të mos e teproni. Një veshje e thjeshtë, e kombinuar me zgjuarsi, mund të duket shumë më elegante se një kombinim i mbushur me tendenca.
Në fund të fundit, stili i Gigi Hadid tregon se për t’u dukur bukur gjatë verës nuk nevojiten shumë rroba. Ndonjëherë mjaftojnë një bluzë e bardhë, një fund i bukur dhe një detaj i zgjedhur me kujdes.
Pamja e Gigit na pëlqen veçanërisht sepse është shumë e lehtë për t’iu përshtatur garderobës sonë. Bluzën e bardhë mund ta zëvendësoni me një T-shirt klasik ose një kanotiere, ndërsa fundin e zi të tipit slip mund ta zëvendësoni me çdo fund të lehtë midi ose maxi.
Shtoni shapka të thjeshta prej lëkure dhe më pas luani me çantën, një shall, bizhuteritë apo një kapëse flokësh. Një detaj i vetëm që bie në sy mund të mjaftojë që një kombinim shumë i thjeshtë të duket shumë më interesant. /Telegrafi/