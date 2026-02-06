Në vitin 2025 Kuvendi u vizitua nga 11,328 vizitorë
Gjatë vitit 2025, Kuvendi u vizitua nga 11,328 vizitorë, që është numri më i madh i vizitorëve që nga futja e mundësisë së vizitave të organizuara në vitin 2014. Numri i vizitave të organizuara ishte 239, ku shumica e tyre u zhvilluan në maj.
Siç informon shërbimi për shtyp i Kuvendit, vizitat e organizuara u realizuan me nxënës, studentë, organizata qytetare, delegacione të huaja, si dhe grupe qytetarësh të organizuara në mënyrë të pavarur.
Kuvendi i vazhdon vizitat e organizuara edhe në vitin 2026, ndërsa prej sot, njofton, fillojnë “Ditët e hapura”, të cilat do të mbahen çdo të premten, me qëllim që qytetarët të kenë mundësi për vizitë dhe njohje me punën e Shtëpisë Ligjvënëse.
“Kuvendi hapi dyert e tij për vizita të organizuara dhe ture edukative edhe në vitin 2025 dhe vazhdoi t’u mundësojë qytetarëve të njihen nga afër me ambientet dhe punën e Dhomës Ligjvënëse. Turet e organizuara janë të dedikuara për nxënësit, studentët, organizatat qytetare dhe grupet e tjera të interesuara dhe përfshijnë vizita njëorëshe me guidë në ambientet e Kuvendit, njohja me historikun e tij, kompetencat, funksionimin dhe rëndësinë e vetë institucionit”, citohet në kumtesë.
Vizitat shënuan nota të larta në pyetësorët e vlerësimit – vizitorët vlerësuan pozitivisht programin dhe informacionet e ndara, qëndrimin e guidës dhe vizitën në tërësi.
Salla më mbresëlënëse midis vizitorëve është Salla e Ohrit, e dekoruar me gdhendje me motive popullore, e cila përdoret nga Kryetari i Kuvendit për takime me koordinatorët e grupeve parlamentare, aktivitete protokollare, nënshkrimin e deklaratave dhe ngjarje të tjera.
“Vizitat e organizuara përfshijnë edhe vizita në Sallën Plenare, Sallën “Boris Trajkovski”, Sallën “Drugdhendje” (si pjesë e Kabinetit të Kryetarit), Sallën e Kristaltë, Sallën e Komisionit Kushtetues dhe salla të tjera të ndërtesës së Kuvendit. Kuvendi dhe Instituti Parlamentar i ftojnë të gjithë qytetarët, shkollat, fakultetet dhe organizatat e interesuara të shfrytëzojnë mundësinë për të vizituar dhe përjetuar Kuvendin nga brenda”, citon shërbimi për shtyp i Kuvendit.
Informacionet mbi paraqitjen dhe organizimin e vizitave janë të disponueshme në faqen e internetit të Kuvendit.