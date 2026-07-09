Në Prizren nisin regjistrimet në Gjimnazin TIK të UBT International Smart Schools
Prizreni, qyteti i historisë, kulturës dhe trashëgimisë, po bëhet gjithnjë e më shumë edhe një qendër e arsimit modern dhe inovacionit teknologjik. Në këtë frymë, kanë nisur zyrtarisht regjistrimet në Gjimnazin TIK të UBT International Smart Schools në Prizren, duke u ofruar të rinjve një mundësi unike për të ndërtuar karrierën e tyre në profesionet më të kërkuara të së ardhmes.
Regjistrimet janë të hapura jo vetëm për nxënësit nga Prizreni, por edhe për të rinjtë nga e gjithë rajoni i Prizrenit, si Suhareka, Dragashi, Malisheva, Rahoveci dhe Mamusha, si dhe për nxënësit nga Kukësi dhe zonat përreth në Shqipëri, të cilët dëshirojnë të ndjekin një arsim të standardeve ndërkombëtare në një nga institucionet më moderne të vendit.
Në një kohë kur tregu global i punës kërkon gjithnjë e më shumë profesionistë të fushës së teknologjisë, programimit dhe inteligjencës artificiale, Gjimnazi TIK sjell një model bashkëkohor të arsimit, ku teoria ndërthuret me praktikën dhe inovacioni bëhet pjesë e përditshmërisë së nxënësve.
Përmes laboratorëve modernë, pajisjeve të teknologjisë së fundit dhe metodave inovative të mësimdhënies, nxënësit zhvillojnë aftësi në programim, zhvillim të aplikacioneve, inteligjencë artificiale (AI), robotikë dhe realizimin e projekteve praktike, duke u përgatitur për studime universitare dhe për një treg pune që ndryshon me ritme të shpejta.
Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë institucion është fakti se UBT International Smart Schools është plotësisht i akredituar nga Cambridge International Education, duke ofruar standarde ndërkombëtare të cilësisë në arsim dhe një përvojë mësimore të krahasueshme me shkollat më të avancuara në botë.
Me një staf të kualifikuar, ambiente moderne, teknologji të avancuar dhe një qasje që promovon kreativitetin, mendimin kritik dhe inovacionin, Gjimnazi TIK në Prizren synon të formojë gjeneratën e ardhshme të programuesve, inxhinierëve, zhvilluesve të teknologjisë dhe liderëve në këto fusha.
Regjistrimet tashmë janë të hapura për të gjithë të rinjtë që dëshirojnë të jenë pjesë e një shkolle ku teknologjia, dijet dhe vizioni për të ardhmen ecin paralelisht, duke e shndërruar arsimin në një investim të sigurt për suksesin akademik dhe profesional.
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