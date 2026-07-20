ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

KRU "Gjakova" ka njoftuar qytetarët se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në interval kohor nga ora 10:00 deri në ora 15:00.

Sipas njoftimit, ndërprerje të energjisë elektrike do të ketë në stacionet e pompave: Damjan, Dolë – Lipovec, Kusarë ,Ramamat – Muhader.

Ndërsa, për shkak të kësaj ndërprerjeje mund të ketë reduktime të përkohshme në furnizimin me ujë në zonat e mbuluara nga këto stacione.

KRU "Gjakova" falenderonë qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin, për informacione shtesë do të njoftoheni përmes kanalit zyrtar. /Telegrafi/



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