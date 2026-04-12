Ndërprerja e internetit në Iran hyn në ditën e 44
Ndërsa bisedimet e paqes midis Iranit dhe SHBA-së dështuan, ndërprerja e internetit në vend hyri në ditën e 44, ka njoftuar organi mbikëqyrës i internetit NetBlocks.
Organizata mbikëqyrëse deklaroi më parë këtë muaj se ndërprerja e internetit tani përbën ndërprerjen më të gjatë të internetit të regjistruar ndonjëherë në çdo vend.
“Ndikimet njerëzore dhe ekonomike të masës së zgjatur të censurës vazhdojnë të grumbullohen, duke thyer rekorde globale për mbylljet në një shoqëri të lidhur”, tha NetBlocks.
Që kur SHBA dhe Izraeli goditën për herë të parë Iranin, regjimi iranian ka bllokuar pothuajse plotësisht aksesin e vendit në internet.
Kjo pasoi një tjetër ndërprerje të internetit që zgjati disa javë në janar të këtij viti, gjatë protestave mbarëkombëtare kundër regjimit.