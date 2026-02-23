Ndalohet një shtetas serb në Maqedoni, po kontrabandonte imigrantë
Më 23.02.2026 në orën 01:40 në autostradën Gjevgjeli - Shkup, në vendin e quajtur "Avlaçot" në Gjevgjeli, oficerët e policisë e privuan nga liria M.P. (30) nga Republika e Serbisë.
Oficerët e policisë kryen kontroll të një automjeti pasagjerësh "Opel Astra" me targa kombëtare serbe, të cilin ai e drejtonte, gjatë së cilës u gjetën gjashtë imigrantë, pesë prej të cilëve ishin nga Egjipti dhe një nga Palestina.
Ai iu dorëzua oficerëve të policisë në DPB të Gjevgjelisë për procedura të mëtejshme, ndërsa imigrantët u vendosën në Qendrën e Pritjes dhe Tranzitit "Vinojug" - Gjevgjeli.
Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik kompetent dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet një raport përkatës./Telegrafi/
