NATO fillon planifikimin ushtarak për misionin në Arktik mes mosmarrëveshjes për Grenlandën
NATO ka filluar planifikimin ushtarak për një mision Arctic Sentry, tha të martën një zëdhënës i selisë ushtarake të aleancës SHAPE, në një sfond tensionesh midis SHBA-së dhe aleatëve evropianë mbi Grenlandën.
Vërejtjet e përsëritura nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump se ai dëshiron të përvetësojë Grenlandën, duke akuzuar aleatët evropianë se nuk kanë arritur ta sigurojnë siç duhet ishullin e madh Arktik kundër Rusisë ose Kinës, kanë shkaktuar një mosmarrëveshje me Kopenhagë mbi territorin danez jashtë shtetit dhe kanë shkaktuar tensione me NATO-n.
"Planifikimi është duke u zhvilluar për një aktivitet të shtuar vigjilence të NATO-s, tha të martën një zëdhënës i selisë ushtarake SHAPE të aleancës, në një sfond tensionesh midis SHBA-së dhe aleatëve evropianë mbi Groenlandën, një aktivitet i përforcuar vigjilence i NATO-s, i quajtur Arctic Sentry", tha koloneli Martin O'Donnell, zëdhënës i Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, duke konfirmuar një raport nga revista gjermane Spiegel.
Pas takimit me Trump në Davos në janar, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte tha se ata kishin diskutuar se si aleatët e NATO-s mund të punonin së bashku për të siguruar sigurinë e Arktikut, duke përfshirë jo vetëm Grenlandën, por edhe shtatë vendet e NATO-s me territor në Arktik.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ministrat e Mbrojtjes së NATO-s do ta diskutojnë temën në takimin e tyre të 12 shkurtit në Bruksel.
Sipas rregullave të aleancës, Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Evropën, gjenerali amerikan Alexus Grynkewich, ka autoritetin për të planifikuar dhe ekzekutuar "aktivitete të vigjilencës së shtuar" pa pasur nevojë për miratim unanim nga aleatët. /Telegrafi/