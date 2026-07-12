Nafta dhe benzina shtrenjtohen për 1 cent
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datat 12-13 korrik 2026.
Sipas vendimit të ri, nafta (dizeli) dhe benzina janë rritur për 1 cent për litër.
Çmimet maksimale janë: Nafta (dizeli): 1.50 euro/litër, Benzina: 1.39 euro/litër dhe Gasi: 0.61 euro/litër.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe vlejnë për dy ditë.
Si rrjedhojë e konfliktit të nisur më 28 shkurt në Lindjen e Mesme, çmimet e naftës në Kosovë kishin arritur deri 1.91 euro – centë për litër.
MINTI ka bërë të ditur se ankesat e qytetarëve mund të adresohen përmes linjave zyrtare të ministrisë. /Telegrafi/
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