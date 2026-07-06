Mungesa e këtyre vitaminave dhe mineraleve shoqërohet me zbardhjen e parakohshme të flokëve
Mjekët po raportojnë gjithnjë e më shumë raste të flokëve plotësisht gri tek njerëzit në të njëzetat dhe të tridhjetat e tyre, dhe hulumtimet e reja tregojnë se mungesat e vitaminave dhe mineraleve luajnë një rol të rëndësishëm.
Gjenetika mbetet një faktor i rëndësishëm, por dermatologët thonë se dieta luan një rol shumë më të madh nga sa mendohej më parë. Më e zakonshmja është vitamina B12. Një studim i kryer mbi një popullsi të re indiane tregoi se njerëzit me thinja të parakohshme kishin nivele dukshëm më të ulëta të vitaminës B12 në serum sesa ata, flokët e të cilëve nuk u thinjeshin para kohe.
Të dhënat mbi aneminë pernicioze, një gjendje që e bën të vështirë përthithjen e vitaminës B12, tërhoqën vëmendje shtesë. Midis njerëzve me këtë çrregullim, rreth 55 përqind u bënë gri para moshës 50 vjeç, ndërsa midis atyre pa këtë gjendje, përqindja ishte afërsisht 30 përqind.
Studiuesit kanë vënë re gjithashtu nivele më të ulëta të vitaminës D dhe kalciumit tek njerëzit me thinja të parakohshme. Një studim rast-kontroll i vitit 2013 i kryer në një zonë gjysmë-urbane në Indi tregoi gjithashtu një predispozitë gjenetike, që do të thotë se shkaku nuk është vetëm trashëgimia ose dieta.
Bakri është gjithashtu i rëndësishëm në këtë histori sepse merr pjesë në punën e tirozinazës, një enzimë kyçe për prodhimin e melaninës. Një shqyrtim më i gjerë i punimeve shkencore tregoi gjithashtu nivele më të ulëta të vitaminës B12 dhe acidit folik tek pacientët me thinja të parakohshme, ndërsa nivelet e biotinës nuk ndryshonin. Një lidhje me mungesën e bakrit është raportuar në disa grupe pacientësh, por studiuesit ende po vlerësojnë se sa e fortë është ajo.
Hekuri është përmendur gjithashtu, pasi është i lidhur me enzimat e përfshira në prodhimin e melaninës, por të dhënat mbi këtë lidhje nuk janë uniforme. Përveç mungesave të vitaminave dhe mineraleve, stresi oksidativ, sëmundjet autoimune, problemet me tiroidet dhe pirja e duhanit janë përmendur gjithashtu si faktorë të mundshëm. Prandaj, shkencëtarët besojnë se thinjat e parakohshme janë pjesë e një mozaiku më kompleks shëndetësor dhe jo rezultat i një shkaku të vetëm.