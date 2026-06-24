Mucunski: Brenda dy viteve ndërtuam një diplomaci më aktive dhe efikase
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Muçunski, sot mbajti një konferencë për shtyp me rastin e dy viteve të mandatit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, në të cilën prezantoi rezultatet dhe aktivitetet kryesore të zbatuara në periudhën e kaluar.
“Në dy vitet e fundit, kemi punuar me një vizion të qartë, prioritete të qarta dhe një qëllim – një pozicion më të fortë ndërkombëtar të vendit, partneritete më të forta dhe përfitime konkrete për qytetarët. Sot mund të themi se kemi ndërtuar një diplomaci më aktive, më të hapur dhe më efikase”, vuri në dukje Mucunski.Në fjalën e tij, Ministri theksoi se politika e jashtme mbeti në përputhje me tre shtyllat strategjike: një partneritet të fortë me Shtetet e Bashkuara, përputhje të plotë me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian dhe anëtarësim aktiv në Aleancën e NATO-s.
“Këto janë shtylla të stabilitetit, sigurisë dhe parashikueshmërisë. Këto janë shtylla të një shteti që e di se ku i takon dhe e di se ku dëshiron të shkojë”, tha Mucunski.
Duke iu referuar rezultateve të punës, ai theksoi se në dy vitet e fundit, janë realizuar më shumë se 110 vizita pune jashtë vendit, janë realizuar më shumë se 400 takime dhe tubime, nga të cilat mbi 210 takime dypalëshe me burrështetas, ministra dhe përfaqësues të lartë nga e gjithë bota, ndërsa vendi priti më shumë se 40 udhëheqës dhe përfaqësues të lartë evropianë dhe botërorë.Në fushën e integrimit evropian, Ministri konfirmoi angazhimin e vendosur të Qeverisë për reformat dhe rrugën evropiane, duke kujtuar nënshkrimin e Partneritetit për Siguri dhe Mbrojtje me Bashkimin Evropian, si dhe marrjen e parafinancimit nga Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
“Komisioni Evropian kohët e fundit vuri në dispozicion 65.7 milionë euro përmes Instrumentit të Reformës dhe Rritjes, që është shuma më e lartë në rajon. Me këtë, shuma totale e fondeve të vëna në dispozicion të vendit tonë në kuadër të Planit të Rritjes ka arritur në 142.1 milionë euro. Kjo nuk është simbolikë. Ky është besim konkret i përkthyer në mbështetje konkrete”, theksoi Mucunski.