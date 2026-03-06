MPB: Ndalesa për vozitje nuk do të shënohet më fizikisht në patentë shoferë
Ministria e Punëve të Brendshme informon për ndryshimet ligjore në seksionin e procedurës administrative që lidhet me lejet e drejtimit dhe mënyrën e zbatimit të sanksionit kundërvajtës "Ndalim i drejtimit të mjetit motorik", i përcaktuar me vendime gjyqësore të formës së prerë.
Sipas dispozitave të reja ligjore, zbatimi i ndalimit nuk kryhet më duke e vendosur fizikisht atë në patentën e shoferit. Kjo eliminon nevojën që qytetarët të paguajnë shtesë për lëshimin e një patente të re drejtimi me ndalim të vendosur, me të njëjtën periudhë vlefshmërie.
Në vend të kësaj, është krijuar një sistem njoftimi dixhital nëpërmjet dy mesazheve tekst (SMS) dhe postës elektronike (e-mail).
"Qytetarët do ta marrin njoftimin e parë afërsisht tetë ditë pas mbushjes së deklaratës me të dhënat për kontakt. Ky mesazh përmban informacion në lidhje me llojin dhe kohëzgjatjen e ndalimit të vendosur. Tetë ditë pas marrjes së mesazhit të parë, qytetarëve do t'u dorëzohet një mesazh i dytë. Ndalimi i drejtimit të mjetit motorik fillon zyrtarisht të funksionojë nga momenti i marrjes së mesazhit të dytë".
"Në fazën tjetër, Ministria do të mundësojë që zbatimi i ndalimit të fillojë menjëherë pas përditësimit të të dhënave. Deri më tani, në përputhje me metodën e re të zbatimit, janë zbatuar mbi 3,000 ndalime drejtimi (ose marrje leje), të vendosura me vendime gjyqësore të formës së prerë".
"Theksojmë se ndalimi nuk fillon të rrjedhë nga dita kur plotësohet deklarata në Departamentet e Çështjeve Administrative, por vetëm pas marrjes së mesazhit të dytë me tekst".
"U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve për të cilët janë lëshuar vendime të formës së prerë me këtë lloj sanksioni, dhe të cilëve u është dërguar ftesë nga Ministria, të shkojnë në njësitë organizative kompetente për çështje administrative".
"Qëllimi i vizitës është të dorëzohen dhe përditësohen të dhënat personale të kontaktit (numri i telefonit celular dhe adresa e email-it), që është një parakusht i domosdoshëm për zbatimin e saktë dhe në kohë të sanksionit dhe shmangien e keqkuptimeve shtesë", thonë nga MPB.
Për më tepër, ata informojnë të gjithë qytetarët që synojnë të shmangin ekzekutimin e ndalimit, dhe për të cilët Ministria tashmë ka informacion kontakti, se sanksioni do të zbatohet, dhe ata do të njoftohen me SMS dhe email.
"Përveç zbatimit të ndalimeve të vendosura me vendime gjyqësore përfundimtare, zbatimi i ndalimeve të vendosura përmes sistemit Safe City po zbatohet gjithashtu paralelisht dhe plotësisht i automatizuar. Njoftimi kryhet në të njëjtën mënyrë - me SMS dhe email - për veprat penale të kryera për të cilat një sanksion i tillë parashikohet me ligj dhe për të cilat qytetarët kanë pranuar përgjegjësinë dhe kanë paguar gjobën e përcaktuar".
"Me vendosjen e këtyre ndryshimeve, procesi bëhet më i shpejtë, më efikas dhe procedurat administrative për qytetarët zvogëlohen ndjeshëm", thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme.