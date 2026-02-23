Policia njofton se ka parashtruar kallëzim penal ndaj një shtetasi të SHBA-së, pasi i njëjti dyshohet se ka sulmuar dy zyrtarë policorë.

“Sektori për Punë të Brendshme në Veles ka parashtruar kallëzim penale kundër R.S. (36) nga SHBA, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës për siguri”".

"Më 18 shkurt 2026, pranë pikës së pagesës në Demir Kapi, i raportuari fizikisht ka sulmuar dy policë që po kryenin detyra zyrtare”, thonë nga MPB.

