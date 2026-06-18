MPB dhe ASK me aksion të gjerë antiterror në Shkup, pesë persona nën hetim
Në një aksion të koordinuar nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare (ASK) dhe Ministria e Brendshme (MPB), dje u kryen kontrolle në disa lokacione në Shkup si pjesë e një procedure para-hetimore për veprën penale "organizatë terroriste", gjatë së cilës u gjetën dhe u sekuestruan pajisje dixhitale dhe pajisje të tjera elektronike.
Siç informoi Ministria e Brendshme, Sektori për Luftën kundër Terrorizmit, Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit në kuadër të Departamentit për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit kundër J.K. (30), J.M. (22), M.T. (23), R.K. (23) dhe G.M. (34), për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për veprën penale "organizatë terroriste" sipas nenit 394-a të Kodit Penal.
Sipas Ministrisë së Brendshme, aktivitetet u ndërmorën bazuar në njohuritë dhe informacionet e marra më parë nga partnerët strategjikë ndërkombëtarë, në bashkëpunim me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe nën udhëheqjen e prokurorisë kompetente, me qëllim identifikimin e administratorëve dhe anëtarëve të aplikacioneve të internetit që inkurajuan krijimin e një organizate terroriste.
Hetimi përcaktoi se i dyshuari i parë J.K. në fund të vitit 2024 formoi një kanal interneti dhe një grup në të cilin ishin anëtarë të dyshuarit e tjerë, dhe gjatë viteve 2025 dhe 2026 ata vepruan si një organizatë terroriste, duke përhapur propagandë dhe përmbajtje xhihadiste, me qëllim indoktrinimin ideologjik dhe glorifikimin e terroristëve të lidhur me "Shtetin Islamik".
Sipas informacionit nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare, të dyshuarit vendosën kontakte me mediat dhe kanalet e propagandës së kësaj organizate terroriste dhe punuan për të krijuar një rrjet lokal për përhapjen e narrativave ekstreme dhe të dhunshme, me qëllim inkurajimin e aktiviteteve terroriste në vend.
Si pjesë e grupit, ata gjithashtu ofruan mbështetje logjistike për individë që më parë kishin qenë të përfshirë në aktivitete kundër terrorizmit, ndërsa disa nga të dyshuarit tashmë po vuajnë dënime me burg ose janë në paraburgim për krime të lidhura me terrorizmin.
ASK thekson se aktivitetet u ndërmorën me qëllim zbulimin dhe parandalimin në kohë të kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe qytetarëve.