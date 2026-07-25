Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erëra mesatare deri të forta nga veriperëndimi.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 6 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 22 deri në 30 gradë.
Në Shkup, me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 28 gradë.
Gjatë fundjavës, moti do të jetë stabil me vranësira të lehta deri në mesatare.
Të hënën do të ketë reshje të reja shiu të shoqëruara me jostabilitet lokal, ndërsa nga e marta do të jetë përsëri stabil me rritje të temperaturave.
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