Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite do të zhvillohen vranësira të paqëndrueshme, të ndjekura nga shiu, bubullima, erë e fortë dhe do të ketë kushte për shfaqjen e breshërit.
Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare, herë pas here e fortë nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 10 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 29 deri në 38 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell në mëngjes me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite do të ketë kushte për zhvillimin e vranësirave të paqëndrueshme, të ndjekura nga shiu, bubullima dhe erë e fortë veriore.
Temperatura minimale do të bjerë në 17, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
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