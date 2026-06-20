Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 8 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 30 deri në 35 gradë.
Në Shkup, me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 15, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
Nga fillimi i javës së punës në pasdite do të ketë kushte për zhvillimin e vranësirave të paqëndrueshme, të ndjekura nga shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare kryesisht nga veriu.
Top Lajme
Jobs
Real Estate