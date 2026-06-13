Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell me vranësira lokale të pakta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare, dhe herë pas here e fortë nga veriu përgjatë lumit Vardar.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale do të ulet ndjeshëm në krahasim me sot dhe do të jetë në intervalin 22 deri në 28 gradë Celsius.
Në Shkup do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më freskët. Do të fryjë erë e fortë, herë pas here e fortë nga veriu në disa pjesë të luginës.
Temperatura minimale do të bjerë në 12, ndërsa maksimale do të arrijë 27 gradë Celsius.
Sipas njoftimeve nga DPHM moti do të jetë kryesisht me diell dhe stabil deri të enjten, përveç të mërkurën kur priten reshje të reja shiu.
Do të jetë më freskët gjatë fundjavës, dhe temperatura do të jetë në rritje nga e hëna.