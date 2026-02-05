Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me vranësira me erë të lehtë deri të moderuar juglindore.
Në pjesët juglindore do të ketë reshje shiu (mbi 20 l/m²), dhe në malet më të larta në pjesët veriperëndimore reshje bore.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 3 deri në 7 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 8 deri në 14 gradë.
Në Shkup, kryesisht me vranësira me kushte për reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë e moderuar nga drejtimi i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 4, ndërsa maksimale do të arrijë 13 gradë.
Një periudhë me vranësira të ndryshueshme vijon deri të shtunën dhe mot relativisht i ngrohtë me reshje të herëpashershme shiu që do të jenë më të bollshme në vend.
Gjatë natës në pjesët juglindore do të bien mbi 20 l/m², dhe të premten do të ketë reshje më intensive në pjesët ekstreme perëndimore.
Do të fryjë erë e moderuar, herë pas here e fortë. Duke filluar nga e diela, do të ketë ftohje dhe reshje bore priten në male dhe në disa nga vendet më të larta.