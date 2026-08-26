Moti në Shqipëri, vranët dhe reshje shiu
Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet me alternime vranësirash në orët e mëngjesit e kthjellimesh pas orëve të mesditës.
Vranësirat pritet të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit por nuk do të mungojnë dhe reshje në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike.
Era me drejtim veriperëndim - veri 8m/s, përgjatë vijës bregdetare kryesisht atë jugperëndimorë e zonat luginore era hera-herës do të arrijë shpejtësi deri në 17m/s.
Valëzim në det të forcës 2-3 ballë. /Telegrafi/
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