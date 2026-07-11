Moti në Kosovë - paradite me diell, pasdite priten riga shiu në disa zona
Instituti Hidrometereologjik i Kosovës (IHMK) ka bërë të ditur se mbi vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas njoftimit thuhet se gjatë pjesës së dytë të ditës, vranësirat do të dendësohen dhe vende-vende parashihen riga shiu.
Ndërkaq, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8 dhe 12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të arrijnë 28 deri në 32 gradë Celsius.
Po ashtu thuhet do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimet veriore dhe veriperëndimore. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate