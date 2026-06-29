"Mosha është vetëm një numër" - një gjysh hidhet me parashutë nga mbi 5 mijë metra lartësi
Videoja ku shihet një i moshuar duke u hedhur me parashutë nga mbi 5 mijë metra lartësi në Australi, është bërë virale, me përdoruesit e rrjeteve sociale që duartrokasin guximin, entuziazmin dhe shpirtin e indianit.
Videoja u nda nga Ankit, i cili zbuloi se kjo nuk ishte hedhja e parë me parashutë e gjyshit të tij.
"Darta Kaun Hai?": Indian Grandfather's Daring 18,000-ft Skydive In Australia Leaves Internet Inspired#Viral pic.twitter.com/vdMgyxDqvL
— NDTV (@ndtv) June 28, 2026
Ai kishte kërcyer më parë, por këtë herë dyshja vendosi të rriste nivelin me një kërcim nga 5486 metra lartësi.
Klipi ka tërhequr vëmendje të gjerë në internet, me përdoruesit që kanë mbushur seksionin e komenteve për të lavdëruar qëndrimin e patrembur të gjyshit, energjinë e pakufishme dhe zellin për jetën. /Telegrafi/
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