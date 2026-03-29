Mori DVD-në dhe zbuloi një shënim me katër fjalë të fshehur brenda kutisë
Blerja e një DVD-je padyshim është bërë e vjetëruar, megjithatë shumë njerëz ende mbështeten në pajisjet e tyre për të shijuar një film cilësor herë pas here.
Adhuruesit e kinemasë, ose ata që shijojnë ndërtimin e koleksioneve të klasikëve, ndoshta kanë një përzgjedhje për DVD player-at e tyre, transmeton Telegrafi.
Kohët e fundit, një djalë u habit plotësisht kur hapi një kuti DVD-je - duke zbuluar një mesazh të papritur me katër fjalë të fshehur brenda paketimit.
Ai e ndau postimin në mediat sociale ku të tjerët komentuan për situatën.
Në Reddit, individi postoi një fotografi të kutisë, së bashku me shënimin e shkruar brenda. Adhuruesi i kinemasë mezi priste të fuste diskun e tij dhe të shikonte 300, me protagonistë Gerard Butler dhe Lena Headey.
Filmi legjendar, i publikuar në vitin 2007, kronikon Betejën e lashtë të Termopileve, ku Mbreti Leonidas dhe 300 spartanë luftojnë kundër Kserksit dhe forcave të tij të mëdha persiane.
I frymëzuar nga ngjarje reale, konkretisht Beteja e Termopileve e vitit 480 para Krishtit, filmi është një interpretim shumë i stilizuar dhe i trilluar i romanit të Frank Miller.
Megjithatë, kur djali e hapi çantën, ai zbuloi një shënim ku shkruhej: "Shko shiko Deadpool në vend të kësaj", së bashku me një vizatim të superheroit. /Telegrafi/