Momenti kur aeroplani ushtarak indian del nga pista, pesë të vdekur
Një aksident i rëndë ajror ka ndodhur në bazën ajrore Jorhat në Indi, ku një avion i Forcave Ajrore ka dalë nga pista dhe është përfshirë nga zjarri, duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha.
Sipas informacioneve të para, avioni gjatë manovrave në pistë ka humbur kontrollin, ka devijuar nga kursi i tij dhe më pas është anuar në një anë, duke u përplasur dhe duke marrë flakë pothuajse menjëherë pas incidentit.
Pamjet dhe raportimet fillestare tregojnë se zjarri është përhapur me shpejtësi, duke e bërë të pamundur evakuimin e plotë të ekuipazhit në kohë.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën pesë pjesëtarë të forcave ajrore, përfshirë komandantin e avionit. Bashkëpiloti gjithashtu nuk ka mbijetuar, pasi ka pësuar lëndime fatale nga përplasja dhe flakët.
Shërbimet emergjente dhe ekipet ushtarake të reagimit të shpejtë kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin dhe për të siguruar zonën përreth bazës ajrore.
Autoritetet indiane kanë nisur një hetim zyrtar për të zbardhur shkaqet e sakta të aksidentit, duke mos përjashtuar asnjë skenar, përfshirë defekt teknik, gabim njerëzor apo probleme gjatë operimit të avionit.
Ky incident është një tjetër goditje e rëndë për Forcat Ajrore Indiane, të cilat shpesh përballen me sfida të sigurisë në operacionet ajrore, ndërsa hetimet pritet të zbulojnë më shumë detaje në ditët në vijim. /Telegrafi/