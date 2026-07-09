Mjeku gjerman burgoset për vrasjen e 15 pacientëve dhe dyshohet për më shumë
Një mjek gjerman i kujdesit paliativ është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 15 pacientëve të tij.
Një gjykatë në Berlin e shpalli 41-vjeçarin, të identifikuar vetëm si Johannes M. në përputhje me rregullat gjermane të privatësisë, fajtor për vrasjen e 12 grave dhe 3 burrave midis shtatorit 2021 dhe korrikut 2024, transmeton Telegrafi.
Autoritetet besojnë se këto vrasje mund të jenë vetëm maja e ajsbergut. Prokurorët aktualisht po hetojnë dhjetëra incidente të tjera që përfshijnë mjekun.
Viktimat e tij ishin midis moshës 25 dhe 94 vjeç. Gjykata dëgjoi se të gjithë ishin në gjendje kritike, por se vdekja e tyre nuk ishte e afërt.
Prokurorët thanë se gjatë vizitave në shtëpi, mjeku administroi një kombinim vdekjeprurës të ilaçeve të ndryshme pa pëlqimin e pacientëve të tij.
Në disa raste, ata thanë se ai vuri zjarre për të mbuluar gjurmët e tij.
Në korrik 2024, pak para arrestimit të tij, prokurorët thanë se mjeku vrau dy pacientë brenda një dite të vetme - një burrë 75-vjeçar në shtëpinë e tij në qendër të Berlinit dhe, disa orë më vonë, një grua 76-vjeçare në një lagje fqinje.
Ata thanë se mjeku u përpoq t'i vinte flakën shtëpisë së gruas, por dështoi.
Për pjesën më të madhe të gjyqit, i cili ka vazhduar për rreth një vit, mjeku nuk tha asgjë. Por muajin e kaluar, ai rrëfeu se kishte "vrarë njerëz", dymbëdhjetë nga pacientët e tij rëndë të sëmurë.
Ai i tha gjykatës se e kishte bindur veten se po bënte gjënë e duhur, duke i kursyer ata nga "vuajtjet dhe sëmundjet".
"Gjatë gjithë kësaj, mendova se kjo ishte gjëja më e mirë për të gjithë", tha ai.
Ai tha se kërkoi falje për të gjitha vuajtjet që kishte shkaktuar.
Autoritetet dyshojnë se ai ka vrarë pacientë të tjerë. Prokurorët aktualisht po hetojnë 76 raste të tjera.
Mediat gjermane thonë se nëse rastet e mëtejshme vërtetohen dhe ai shpallet fajtor, kjo do të jetë një nga rastet më të mëdha të vrasjeve serike në historinë e Gjermanisë.
Mjeku i tha gjykatës se do të "përfshihej shumë më herët në procedurat e ardhshme".
Më herët gjatë gjyqit, të afërmit e viktimave i thanë gjykatës se ende nuk mund ta besonin.
Nëna e viktimës më të re, një grua 25-vjeçare që vdiq në vitin 2021, ishte në lot. "Ajo kurrë nuk tha se nuk donte të jetonte më", tha ajo.
Djali i një gruaje 72-vjeçare që vdiq në vitin 2024, tha se nëna e tij kishte pasur plane të shkonte në Detin Baltik me motrën e saj. "Nëna ime donte të vazhdonte të jetonte", tha ai.
Gjykata vendosi që faji i mjekut ishte veçanërisht i rëndë. Ajo urdhëroi që mjeku të vihej në paraburgim parandalues, pas dënimit të tij me burg. Gjithashtu vendosi një ndalim të përjetshëm për të praktikuar mjekësinë. /Telegrafi/