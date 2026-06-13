Mjaftojnë disa vazo dhe ballkoni ndryshon pamje: Kjo lule lulëzon pa pushim deri në të ftohtët e parë
Me lule të imëta që varen si ujëvarë, bakopa është një nga zgjedhjet më të bukura dhe më të lehta për sezonin e ngrohtë
Nëse ekziston një bimë që arrin t’i japë tarracës një pamje romantike pa shumë mund, atëherë ajo është bakopa. Lulet e saj të imëta dhe të buta, të bardha, rozë ose me nuanca të kaltërta, bien mbi skajet e vazove si re të vogla dhe prej vitesh i kanë fituar zemrat e adhuruesve të luleve.
Edhe pse duket e brishtë dhe delikate, bakopa është një bimë çuditërisht rezistente, e cila, me pak kujdes, mund të lulëzojë nga pranvera deri në të ftohtët e parë të vjeshtës.
Falë rritjes së saj të harlisur dhe të varur, bakopa është veçanërisht e dashur për vazo ballkoni, shporta të varura dhe tarraca, ku krijon efektin e një ujëvare me lule. Lulet e saj të vogla përtërihen vazhdimisht, ndaj bima duket e freskët dhe e rregullt gjatë gjithë sezonit, ndërsa kujdesi për të nuk është i ndërlikuar.
Ku rritet më bukur bakopa?
Bakopa e do dritën, por jo diellin e pamëshirshëm të mesditës. Ajo rritet më bukur në vende ku ka mjaftueshëm dritë në mëngjes ose në orët e vona të pasdites, ndërsa gjatë pjesës më të nxehtë të ditës është e mbrojtur nga rrezet e forta të diellit.
Në gjysmëhije do të lulëzojë pak më ngadalë, por do ta ruajë më gjatë pamjen e freskët. Në tarracat e orientuara nga lindja ose perëndimi zakonisht jep rezultatet më të mira, transmeton Telegrafi.
Sa shpesh duhet ujitur bakopa?
Një nga gjërat më të rëndësishme në kultivimin e bakopës është ujitja e rregullt. Kjo bimë nuk e pëlqen tharjen e plotë të dheut. Gjatë vapës së verës shpesh do të ketë nevojë për ujitje çdo ditë, sidomos nëse rritet në vazo më të vogla ose në shporta të varura.
Megjithatë, është e rëndësishme që uji të mos qëndrojë në vazo, sepse lagështia e tepërt mund të shkaktojë kalbjen e rrënjëve. Më e përshtatshme është toka e shkrifët, që e kullon mirë ujin e tepërt.
Plehërimi për lulëzim të bollshëm
Meqenëse lulëzon pothuajse pa ndërprerje për muaj të tërë, bakopa ka nevojë për energji shtesë. Plehërimi me pleh të lëngshëm për bimë lulëzuese, një herë në shtatë deri në dhjetë ditë, do ta ndihmojë të krijojë vazhdimisht sytha të rinj.
Kur merr mjaftueshëm lëndë ushqyese, bima bëhet më e dendur, më e harlisur dhe mbulohet me lule gjatë gjithë sezonit.
A duhet të hiqen lulet e vyshkura?
Ndryshe nga shumë bimë të tjera ballkoni, bakopa është pothuajse vetëpastruese. Lulet e vyshkura zakonisht bien vetë, ndaj nuk ka nevojë për heqjen e përditshme të petaleve të thata.
Herë pas here mund të shkurtohen lastarët shumë të gjatë, në mënyrë që bima të ruajë formën e bukur dhe të nxitet degëzimi. Pas një krasitjeje të tillë, ajo bëhet shumë shpejt edhe më e bujshme.
Pse e duan kaq shumë kopshtarët?
Përveçse është jashtëzakonisht dekorative, bakopa kombinohet lehtë me bimë të tjera lulëzuese. Duket shumë bukur pranë barbarozave, petunieve, surfinieve dhe verbenave, ndërsa me lulet e saj delikate zbut pamjen e tyre të harlisur dhe krijon një kompozim harmonik.
Shumë e quajnë një nga bimët më mirënjohëse për tarraca, pikërisht sepse dhuron lulëzim të pasur pa kërkuar kujdes të ndërlikuar.
Bimë e vogël me efekt të madh
Në botën e luleve të ballkonit ka bimë që tërheqin vëmendjen me ngjyra të fuqishme, por bakopa fiton zemrat në një mënyrë tjetër. Eleganca e saj është e butë dhe jo imponuese, prandaj është kaq e veçantë.
Mjaftojnë disa vazo që tarraca të marrë pamjen romantike të një kopshti mesdhetar, ndërsa lulet e imëta që zbresin lehtë mbi skajet e vazove krijojnë përshtypjen se hapësira është gjithmonë e freskët, e kujdesur dhe plot jetë.