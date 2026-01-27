Miqësitë me tre persona rrallë funksionojnë: Pse gjithmonë dikush ndihet “tepricë”
Si krijohet çekuilibri në treshe dhe pse ndjenja e përjashtimit është kaq e zakonshme
A jeni gjendur ndonjëherë në një dinamikë miqësie ku vazhdimisht ndiheshit si “tepricë”? A ju ka ndodhur të mësoni për aktivitete ku, me sa duket, ftesa juaj kishte munguar? Nëse po, a ishte ajo një miqësi me tre persona?
Miqësitë me tre anëtarë janë të vështira për t’u menaxhuar dhe mund të bëhen shpejt toksike, nëse të gjithë nuk ndihen të përfshirë.
Pse janë këto miqësi kaq të vështira?
Kur bëhet fjalë për miqësinë, mund të mendoni se “sa më shumë, aq më mirë”. Por te të ashtuquajturat miqësi treshe, ekziston një çekuilibër i natyrshëm që shpesh është i vështirë për t’u kapërcyer.
– Ekziston një çekuilibër i brendshëm në një grup prej tre personash, ku lidhja mes dy anëtarëve mund ta bëjë lehtësisht të tretin të ndihet i nënvlerësuar, shpjegon psikologia klinike Sabrina Romanoff për Verywell Mind, përcjell Telegrafi.
– Kërkohet një nivel i lartë pjekurie emocionale, konsiderate dhe vetëdijeje, që komunikimi dhe vendimmarrja të ndodhin në mënyrë të tillë që të gjithë të dëgjohen, të pranohen dhe që kontributi i secilit të vlerësohet.
A mund të jenë të shëndetshme miqësitë me tre persona?
Nuk është për t’u habitur që disa nga problemet më të shpeshta në këto miqësi janë ndjenja e përjashtimit, pasiguria për vendin personal në grup dhe mungesa e reciprocitetit. Mjafton një shaka e brendshme, një interes i përbashkët ose një hobi i përbashkët që dy anëtarë të ndihen më të afërt, duke e lënë të tretin pas.
– Elementi kyç i një tresheje të shëndetshme është njohja e këtij çekuilibri dhe përpjekjet e qëllimshme për t’u rilidhur dhe përfshirë të gjithë, shton ajo.
Kjo mund të përfshijë hapjen e bisedave dhe shakave ku të gjithë anëtarët mund të marrin pjesë dhe të kontribuojnë. Njëkohësisht, është krejtësisht në rregull që secili të ketë edhe miqësi individuale.
Në miqësitë treshe shpesh ekziston pritshmëria që gjithçka të bëhet së bashku, por psikologët këshillojnë se duhet të ketë hapësirë edhe për dinamikën një-me-një. Vetëm pse dy persona nga grupi dalin ndonjëherë bashkë për kafe ose ndajnë një shaka të brendshme, kjo nuk do të thotë automatikisht se personi i tretë është i përjashtuar. /Telegrafi/