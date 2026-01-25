Ministrja izraelite e quan 'Bordin e Paqes' të Trump një 'plan të keq' – kërkon pushtimin e Gazës
Ministrja e “Çështjeve të Vendbanimeve e Izraelit”, Orit Strock, e ka denoncuar "Bordin e Paqes" të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, si një "plan të keq", duke i bërë thirrje Izraelit të pushtojë Gazën.
Duke folur për stacionin radiofonik të kolonëve, Galey Israel, Strock tha se ushtarët izraelitë nuk duhet të sakrifikohen për "një iniciativë të gabuar".
"Ne nuk supozohet t'i rrezikojmë ushtarët tanë për këtë plan të keq, dhe mund të më duhet të largohem nga qeveria", tha ajo të dielën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Komentet e saj erdhën disa ditë pasi Trump nënshkroi kartën themeluese të "Bordit të Paqes" në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, duke formalizuar një propozim që ai kishte paraqitur.
Strock vuri në dyshim se kush do ta qeveriste Gazën nëse forcat izraelite do të rihynin dhe do ta pushtonin enklavën, duke thënë se një veprim i tillë do të vinte me një kosto të lartë.
"Le të supozojmë se ushtria izraelite hyn vërtet dhe pushton Gazën; kujt do t'ia dorëzonim? Autoritetit Palestinez? Ne e bëmë këtë në vitin 2005 dhe pamë rezultatin", tha ajo.
"Izraeli duhet të mbetet autoriteti i vetëm në Gaza pas çarmatosjes së territorit dhe mposhtjes së Hamasit", thotë Strock.
Strock tha se nuk mund ta imagjinonte një ministre të vetme në Kabinetin e Sigurisë së Izraelit që të votonte për të dërguar ushtarë për të luftuar në Gaza vetëm për t'ia dorëzuar më vonë territorin Ali Shaath, kreut të një komiteti teknokratik palestinez të ngarkuar me administrimin e Gazës së pasluftës.
Trump njoftoi krijimin e "Bordit të Paqes" më 15 janar si pjesë e planit të tij më të gjerë për Gazën, sipas të cilit u arrit marrëveshja e armëpushimit.
Bordi u autorizua më vonë nga Rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në nëntor 2025.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, Trump kryeson bordin, i cili mbështetet nga një bord ekzekutiv themelues i përbërë nga figura me përvojë në diplomaci, zhvillim, infrastrukturë dhe strategji ekonomike.
Statuti e përshkruan bordin si "një organizatë ndërkombëtare që kërkon të promovojë stabilitetin, të rivendosë qeverisje të besueshme dhe të ligjshme dhe të sigurojë paqe të qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti". /Telegrafi/