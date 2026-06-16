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Ministria e Bujqësisë njofton se është kryera pagesa prej 2.028,714,243 denarës për 15.144 prodhues të duhanit në Maqedoninë e Veriut.

"Një pagesë prej 2.028,714,243 denarësh është bërë për 15.144 prodhues të duhanit, pagesa direkte për duhanin e prodhuar dhe të shitur nga korrja e vitit 2025, njoftojnë nga Ministria e Bujqësisë.

Kjo pagesë rekord e fondeve përfaqëson mbështetje dhe njohje të fortë të punës së fermerëve të duhanit.

Duhani mbetet një nga kulturat strategjike bujqësore në vend, e cila luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit.

Ministria do të vazhdojë të krijojë dhe zbatojë masa që do të sigurojnë zhvillim të qëndrueshëm në bujqësi", thonë nga Ministria e Bujqësisë./Telegrafi/

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