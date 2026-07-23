Milionerët britanikë i shkruajnë kryeministrit: Vendosni taksa më të larta për ne, mund ta përballojmë këtë
Milionerë, përfshirë ish-futbollistin Gary Lineker dhe producentin muzikor Brian Eno, i kanë shkruar kryeministrit të ri britanik Andy Burnham duke kërkuar që të tatohen më shumë.
Në një letër të hapur, 120 britanikë të pasur i thanë Burnham: "Ne mund ta përballojmë. Nuk po flasim për taksa më të larta për ata që zgjohen dhe shkojnë në punë për të ardhurat e tyre çdo ditë, por për më të pasurit, të ardhurat e të cilëve rrjedhin nga pasuria që ata mbajnë".
E organizuar nga Patriotic Millionaires, letra tha se kjo do të çonte në një shoqëri më të barabartë dhe kërkoi një "decentralizim të pasurisë dhe pushtetit nga më të pasurit".
Njerëzit tashmë mund të japin para ose aksione vullnetarisht në Thesar duke përdorur një strukturë donacioni, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi konservator Kemi Badenoch tha se Lineker është "shumë i mirëpritur të paguajë më shumë taksa, ai mund të shkruajë një çek në Thesar, askush nuk po e ndalon atë".
Patriotic Millionaires mbështesin një taksë prej 2% mbi pasurinë mbi 10 milionë funte.
"Milionerët janë një grup patriotësh. Ne e duam këtë vend dhe duam që ai të ketë sukses. Por suksesi kërkon investime dhe një burim kryesor i investimeve kapitale të paprekura është me ne, në potencial të pataksuar", thuhet në letër.
Nënshkrues të tjerë përfshijnë Richard Curtis, i cili shkroi filmin Notting Hill, dhe Ian Gregg, ish-drejtor menaxhues i Greggs dhe djali i themeluesit të zinxhirit të furrave të bukës.
Shkrimtari skocez i krimit Val McDermid dhe ish-tregtari financiar i kthyer në aktivist për barazi Gary Stevenson gjithashtu nënshkruan letrën.
Kryesekretarja e Thesarit, Emma Reynolds tha se do të mirëpriste rritjen e shumës së taksave që paguajnë milionerët e Mbretërisë së Bashkuar, por tha se çdo ndryshim i madh do të shpallet gjatë një buxheti.
"Unë mirëpres faktin që njerëzit me mjete të mira po thonë se duan të paguajnë më shumë. "Ata mund të paguajnë më shumë", tha ajo dhe tregoi lidhjen e donacioneve të Thesarit.
Thirrja e ripërtërirë për taksa më të larta mbi të pasurit vjen pas një fushate të ngjashme në vitet e mëparshme.
Burnham nuk e përjashtoi një taksë mbi pasurinë kur u pyet për të nga Lineker - ish-prezantuesi më i paguar i BBC-së - disa ditë para se të bëhej kryeministër.
Ai sugjeroi se mund të duhet të "kërkojë pak më shumë" taksë në një moment.
Lineker paguhej rreth 1.3 milion funte në vit para se të largohej nga BBC. Ai ka një pasuri të raportuar prej 30 milion funte. /Telegrafi/