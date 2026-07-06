Milingonat do të largohen menjëherë nëse spërkatni një përbërës natyral pranë dritareve dhe dyerve
Me temperaturat që pritet të rriten sërish shumë familje do të hapin dyert dhe dritaret për të lejuar hyrjen e një flladi të freskët. Megjithatë, ventilimi i shtëpisë ka edhe një anë negative: u krijon mundësinë ideale dëmtuesve dhe insekteve të futen brenda.
Infestimet nga milingonat janë një problem i zakonshëm, por ekziston një mënyrë për t'i larguar ato pa u shkaktuar asnjë dëm. Ekspertja e pastrimit dhe krijuesja e përmbajtjes në TikTok, Chantel Mila, e njohur gjerësisht si Mama Mila, ka ndarë shumë metoda për parandalimin e dëmtuesve e që mund t'i përdorë kushdo.
Në vend që të përdorni produkte kimike për të luftuar milingonat, Chantel rekomandon përdorimin e një erëze të zakonshme, të cilën me shumë gjasë e keni tashmë në dollapin e kuzhinës – kanellën.
Për rezultatet më të mira, Chantel përzien ujë me kanellë në një shishe me spërkatës. Mjafton ta spërkatni këtë përzierje rreth dritareve dhe pikave të hyrjes në shtëpi për të mbajtur larg milingonat e padëshiruara.
Edhe pse kanella është shumë efektive në largimin e milingonave nga një zonë e caktuar, ajo nuk i vret ato, ndaj nuk ka arsye të shqetësoheni se do t'u shkaktoni dëm insekteve.
Nathan Kruger, pronari i kompanisë D-termination Pest Control, tha për revistën The Spruce:
"Kjo erëz aromatike vepron si një pengues për nuhatjen e milingonave, duke i larguar ato pa u shkaktuar dëm të menjëhershëm".