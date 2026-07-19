Mijëra ushtarë dhe policë italianë marshojnë në Romë për pagat dhe pensionet
Rreth 6,000 anëtarë të forcave të armatosura dhe shërbimeve të sigurisë të Italisë marshuan nëpër Romë të shtunën, duke kërkuar paga më të larta, pensione më të mira dhe mbrojtje më të forta në vendin e punës.
Demonstrata mblodhi përfaqësues të Ushtrisë, Marinës, Forcave Ajrore, Karabinierëve dhe Guardia di Finanza në protestën e parë të përbashkët të organizuar nga sindikatat kryesore të mbrojtjes dhe sigurisë në vend.
Tubimi erdhi vetëm disa ditë pasi qeveria rinovoi marrëveshjen kolektive që mbulonte rreth 430,000 personel ushtarak dhe sigurie, transmeton Telegrafi.
Marrëveshja përfshin një rritje bruto mujore të pagës prej 188 eurosh dhe një pagesë të njëhershme prej 2,448 eurosh, si dhe një angazhim për të hapur bisedime mbi reformën e pensioneve.
Disa sindikata, përfshirë Sinafi, Sindikatën e Re të Karabinierëve (NSC), Usami Aeronautica, Itamil dhe Silmm, refuzuan ta nënshkruanin marrëveshjen, duke argumentuar se nuk shkon aq larg sa për të adresuar shqetësimet për pagat dhe pensionet.
Ata organizuan protestën e së shtunës për të ushtruar presion mbi qeverinë për masa të mëtejshme.
Duke marshuar nën sloganin "Çdo ditë i shërbejmë Italisë. Sot kërkojmë respekt", protestuesit mbanin pankarta nëpër rrugët e Romës.
Në një deklaratë të lëshuar përpara tubimit, sindikatat përshkruan katër kërkesa kryesore: reforma e sistemit plotësues të pensioneve dhe ndërprerja e planeve për rritjen e moshës së daljes në pension në 65 vjeç, mbrojtje më të forta ligjore për personelin e sigurisë, rritje të pagave që ecin në ritëm me koston në rritje të jetesës dhe investime më të mëdha në rekrutim, trajnim dhe modernizim të profesionit.
Protesta përfundoi me një konferencë mbi të ardhmen e shërbimeve të sigurisë, mbrojtjes dhe emergjencës në Itali, ku morën pjesë përfaqësues të disa sindikatave, përfshirë Unionin e Ri të Karabinierëve (NSC), i cili refuzoi të nënshkruante marrëveshjen e re të pagave.
"Arsyet pse nuk e nënshkruam këtë marrëveshje dhe e hodhëm poshtë atë janë të thjeshta: ajo që duhej të merrnim nga një këndvështrim ekonomik nuk është ofruar", tha sekretari i përgjithshëm i NSC, Massimiliano Zetti.
"Sepse brenda atyre uniformave që punojnë për shtetin, nën emblemën e shtetit, nuk ka silueta, ka familje, ka njerëz, gra dhe burra që punojnë. Është e drejtë që ata të paguhen në mënyrë të drejtë. Siguria ka një kosto."
Edhe pse të rralla, protestat nga anëtarët e forcave të armatosura dhe të zbatimit të ligjit kanë ndodhur në disa vende të BE-së vitet e fundit.
Në Itali, sindikatat e policisë organizuan demonstrata në vitin 2023 për të kërkuar më shumë fonde për rritjen e pagave, rritjen e pagave në përputhje me inflacionin dhe rekrutime shtesë për të trajtuar mungesën e stafit.
Në Francë, sindikatat e policisë organizuan greva dhe protesta në fillim të vitit 2024, duke kërkuar shpërblime dhe garanci për ndërrimet dhe lejet përpara Lojërave Olimpike të Parisit, të cilat kërkonin një operacion të madh sigurie.
Në Spanjë, sindikata Jusapol protestoi vazhdimisht në vitin 2024, duke kërkuar barazi në paga për oficerët e Policisë Kombëtare dhe Guardia Civile me forcat policore rajonale, siç është Mossos d'Esquadra e Katalonjës.
Disa sindikata policie kishin kundërshtuar gjithashtu ligjin e amnistisë katalanase të qeverisë në fund të vitit 2023.
Sindikatat belge të policisë organizuan gjithashtu protesta në vitin 2022 dhe 2023, duke përfshirë "greva të bardha", bllokime rrugësh dhe një refuzim të përkohshëm për të lëshuar gjoba për kundërvajtje të lehta, me disa demonstrata që penguan aksesin në Aeroportin e Brukselit. /Telegrafi/