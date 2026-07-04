Mijëra njerëz protestojnë në qytetin gjerman kundër AfD
Mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e një qyteti gjerman për të protestuar kundër partisë së ekstremit të djathtë AfD, duke bllokuar rrugët që çojnë drejt vendit ku po mbahet konventa e saj vjetore.
Protestuesit, të përbërë nga sindikata, organizata të shoqërisë civile dhe parti të majta, u mblodhën në qytetin lindor gjerman Erfurt.
Për shkak të sigurisë, policia kishte dislokuar një numër të madh forcash në qytet gjatë konferencës dyditore të AfD-së.
Sipas policisë, rreth 15 mijë persona morën pjesë në protesta, duke bllokuar autostrada dhe rrugë që çojnë drejt qendrës së kongreseve ku po zhvillohej ngjarja.
Protestuesit shprehen se nuk do të tolerojnë rritjen e ekstremizmit në Gjermani, ndërsa organizata të ndryshme kanë bërë thirrje për rezistencë ndaj AfD-së.
Konventa e partisë zhvillohet në një periudhë kur AfD po rritet në sondazhe dhe po përgatitet për zgjedhje të rëndësishme rajonale në lindje të Gjermanisë, ndërsa partitë e tjera kanë përjashtuar çdo bashkëpunim me të. /Telegrafi/