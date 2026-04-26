Mijaçiq: Rasti i Banjskës shënon rënien e politikës së Vuçiqit në Kosovë, Lista Serbe e lidhur me politikën e Beogradit
Drejtori i Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial në Beograd (INTER), Dragisha Mijaçiq, ka deklaruar se rasti Banjska attack përfaqëson dështimin e politikës së Serbisë ndaj Kosovës, duke vënë në fokus qasjen e presidentit Aleksandar Vuçiq.
Në një intervistë për N1, Mijaçiq tha se ngjarja e Banjskës shënoi “rrënimin e politikës serbe në Kosovë”, jo vetëm të politikës së Vuçiqit, por të gjithë qasjes së ndërtuar që nga pranimi i Marrëveshjes së Brukselit.
Sipas tij, kjo politikë nisi të shembej me largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës, vazhdoi me barrikadat, bojkotimin e zgjedhjeve dhe kulmoi me Banjskën, pas së cilës Beogradi kaloi në një qasje pasive dhe reaguese.
Ai tha se pas kësaj, autoritetet serbe nuk kanë ndërtuar strategji të re për Kosovën, ndërsa politika aktuale është zhvendosur drejt kompensimit financiar të serbëve në Kosovë, duke ruajtur pagesat edhe pasi, siç u shpreh ai, strukturat e mëparshme janë shfuqizuar.
“Pas Banjskës, qeveria serbe dhe presidenti Vuçiq nuk janë më pjesë aktive e procesit politik në Kosovë, por vetëm reagojnë ndaj zhvillimeve”, u shpreh Mijaçiq, duke shtuar se politika e mëparshme ka dështuar dhe nuk po zëvendësohet me një të re.
Ai kritikoi gjithashtu Srpska Lista, duke thënë se ajo ka humbur besueshmërinë, pasi ka ndjekur interesat e Beogradit dhe jo nevojat e komunitetit serb në Kosovë.
“Qëllimi i Listës Serbe ishte të zbatonte politikën serbe dhe atë që dëshiron Vuçiqi, jo atë që u duhet serbëve lokalë. Nuk shohim rezultate konkrete për përmirësimin e kushteve të komunitetit serb”, tha ai.
Mijaçiq theksoi se kthimi në situatën para vitit 2013 është i pamundur dhe e cilësoi këtë si një pritje naive.
“Marrëveshja e Brukselit ka konsoliduar institucionet e Kosovës në gjithë territorin e saj, ndërsa çdo veprim i paautorizuar paralel në terren trajtohet si akt terrorizmi nga autoritetet e Kosovës”.
Duke folur për dialogun Prishtinë-Beograd, ai vlerësoi se procesi është reduktuar në çështje teknike dhe se praktikisht nuk ka më negociata substanciale politike.
“Kjo dërgon mesazhin se nuk ka më marrëveshje reale në dialog, por vetëm trajtim të disa çështjeve teknike. Herë pas here mund të ketë ndonjë takim mes Vuçiqit dhe Kurtit, por ajo histori ka përfunduar. Ajo që është arritur më parë vetëm do të zbatohet”, tha ai, duke shtuar se nuk beson se do të formohet Asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Ai tha se formimi i Asociacionit do të jetë shumë i vështirë dhe akuzoi presidentin serb se ka dështuar të ofrojë zgjidhje, duke u kufizuar vetëm në shprehje zhgënjimi.
“Nëse negocion për kaq shumë vite dhe në fund vetëm thua se je i zhgënjyer, atëherë duhet të mbash përgjegjësi politike dhe morale. Shumë njerëz kanë përfunduar në burg dhe jeta e tyre ka ndryshuar, ndërsa zhgënjimi personal nuk është përgjigje”, tha Mijaçiq.
Ai kritikoi edhe mënyrën e funksionimit të pushtetit në Serbi, duke e përshkruar si një piramidë të përqendruar te një person.
“Qeveria jonë është ndërtuar si piramidë, në majë të së cilës qëndron një njeri. Dhe ai vendosi një ditë të mos merret më me Kosovën, dhe tani askush nuk merret me Kosovën. Nëse këto gjëra nuk zgjidhen tani, në përsëritjen tjetër nuk do të ketë askush për t’i zgjidhur”, përfundoi ai./The Geopost/