Microsoft sjell nostalgji - edicion special i Xbox-it për 25-vjetorin
Microsoft ka prezantuar një edicion të veçantë të konzolës Xbox për të shënuar 25-vjetorin e markës, duke rikthyer dizajnin klasik dhe elementët nostalgjikë që kujtojnë gjeneratat e para të kësaj platforme.
Kompania ka zbuluar Xbox Series X25 Limited Edition, një version i ri i konzolës së fuqishme Xbox Series X, i cili vjen me dizajn të tejdukshëm në ngjyrë jeshile “OG Green”, si homazh për Xbox-in origjinal të viteve të hershme 2000.
Edhe pse pamja është ndryshuar ndjeshëm, specifikat teknike mbeten të njëjta me modelin standard, përfshirë 1TB hapësirë ruajtjeje dhe performancën e gjeneratës aktuale.
Sipas Microsoft-it, ky edicion është një “homazh për historinë e Xbox-it dhe komunitetin e lojtarëve që e kanë ndjekur atë gjatë 25 viteve”.
Dizajni përfshin disa elemente karakteristike:
kasë transparente në ngjyrë jeshile,
logo e Xbox-it që ndriçon në ngjyrë jeshile gjatë ndezjes,
shenjë për 25-vjetorin në pjesën e përparme të pajisjes,
si dhe detaje të fshehura që kompania i përshkruan si surpriza për fansat.
Edhe kontrollori shoqërues vjen në të njëjtin stil nostalgjik, me butonat klasikë ABXY në ngjyrat origjinale dhe dizajn transparent që zbulon elementët e brendshëm të pajisjes.
Microsoft ka bërë të ditur se kjo edicion i kufizuar do të dalë në treg në nëntor, ndërsa çmimi dhe data e saktë e lansimit ende nuk janë publikuar. /Telegrafi/