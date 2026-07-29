Kryeministri Hristijan Mickoski informoi se sot kanë mbajtur takim pune kushtuar Axhendës së reformave dhe procesit të integrimit evropian, në të cilin përmes një fjalimi onlajn mori pjesë edhe drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim dhe Fqinjësi Lindore të Komisionit Evropian, Gert Jan Kopman.

Kryeministri njofton se kanë diskutuar për progresin e arritur deri më tani, hapat e ardhshëm dhe koordinimin midis institucioneve, me qëllim që proceset reformuese të vazhdojnë në mënyrë efikase, në kohë dhe komform prioriteteve të përcaktuara.

“Mbetemi të përkushtuar për zbatimin e reformave që do të kontribuojnë në institucione më efikase, shërbime më të mira për qytetarët dhe progres të përshpejtuar të vendit”, theksoi Mickoski.

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