Mickoski: Reformat mbeten kyçe për përshpejtimin e integrimit evropian të vendit
Kryeministri Hristijan Mickoski informoi se sot kanë mbajtur takim pune kushtuar Axhendës së reformave dhe procesit të integrimit evropian, në të cilin përmes një fjalimi onlajn mori pjesë edhe drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim dhe Fqinjësi Lindore të Komisionit Evropian, Gert Jan Kopman.
Kryeministri njofton se kanë diskutuar për progresin e arritur deri më tani, hapat e ardhshëm dhe koordinimin midis institucioneve, me qëllim që proceset reformuese të vazhdojnë në mënyrë efikase, në kohë dhe komform prioriteteve të përcaktuara.
“Mbetemi të përkushtuar për zbatimin e reformave që do të kontribuojnë në institucione më efikase, shërbime më të mira për qytetarët dhe progres të përshpejtuar të vendit”, theksoi Mickoski.
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