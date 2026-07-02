Mickoski: Nuk do të kandidojë për president, do të udhëheq një tjetër fitore të madhe ndaj LSDM-së në zgjedhjet e ardhshme
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski thekson se nuk ka ambicie të kandidojë për president të vendit, por se si kryetar i OBRM-PDUKM-së-së do të udhëheqë një tjetër fitore të madhe ndaj LSDM-së në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
"Kur ta mbaroj këtë pjesë të jetës sime si Kryeministër, do të kthehem në fakultet me studentët. Nuk kam thënë kurrë se kur do të ndodhë kjo, nëse pas një viti, pesë, dhjetë. Këta njerëz që kanë frikë nga unë, të cilët i shoh vazhdimisht duke parashikuar një lloj fundi, do të duhet të përpiqen pak më shumë që ta bëjnë të zgjasë pak më shkurt, dhe unë, nga ana tjetër, do të përpiqem pak më shumë që ta bëj të zgjasë më shumë.
Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kam në plan të udhëheq bindshëm si President i OBRM-PDUKM-së drejt një fitoreje tjetër të madhe parlamentare në të cilën do të isha i kënaqur nëse arrijmë të përmirësojmë rezultatin në ato zgjedhje nga ai që patëm më shumë se dy vjet më parë. Ende kam shumë gjëra për të bërë për qytetarët dhe shtetin sepse nga ky rol mund të shoh saktësisht se çfarë është bërë gabim në dekadat e fundit.
Qytetarët meritojnë të jenë më mirë, jam i motivuar dhe po punoj si kurrë më parë në jetën time. Mundohem t'i ndihmoj të gjithë ata që mundem, sepse nuk jam një mrekullibërës dhe nuk mund t'i ndihmoj të gjithë. Dua të ndihmoj dhe të bëj mrekulli. Por, brenda mundësive të mia, përpiqem gjithmonë të ndihmoj dhe normalisht të bëj atë që qytetarët presin nga unë, të zbatoj drejtësinë brenda kompetencave të mia si Kryeministër. Pra, edhe një herë konfirmoj se nuk kam ambicie të jem kandidat për president”, thotë Mickoski./Telegrafi/