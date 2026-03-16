Mickoski: Kujtimi i viktimave nga zjarri tragjik në Koçan do të jetojë përgjithmonë
Kryeministri Hristijan Mickoski, i cili sot po merr pjesë në përkujtimin e përvjetorit të zjarrit tragjik në diskotekën "Pulse" në Koçani, dërgoi një mesazh që kujtimi i të ndjerëve të mbetet i përjetshëm dhe se humaniteti dhe uniteti ynë i përbashkët të jenë forca që do të na çojë përpara.
"Sot në Koçani u shprehim respekt të heshtur, por të thellë jetëve të pafajshme që u humbën shumë shpejt. Një vit më vonë, dhimbja dhe boshllëku ende ndihen në çdo zemër, por së bashku me to jeton kujtimi i ëndrrave të papërfunduara", postoi Mickoski në Facebook.
Ai nënshkroi në librin e ngushëllimeve dhe shprehu ngushëllime të thella familjeve të të ndjerëve.
"Me respekt të madh, nënshkrova në librin e ngushëllimeve si një akt i sinqertë respekti për viktimat dhe si shprehje solidariteti me familjet e tyre dhe mora pjesë në ngjarjen përkujtimore “Dita e Përkujtimit - 16 Mars 2025” në Qendrën Kulturore “Agimet e Bardha”. Le të mbetet i përjetshëm kujtimi për ta, dhe le të jetë njerëzimi dhe uniteti ynë i përbashkët forca që do të na çojë përpara. Me ngushëllime të thella familjeve, Koçani kujton, Maqedonia kujton", theksoi Mickoski./Telegrafi/