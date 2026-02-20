Mickoski: Hetimi për drogën e sekuestruar prek emra të rëndësishëm nga opozita
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, tha se hetimi për drogën e sekuestruar në Serbi çon në emra të rëndësishëm nga LSDM dhe po ashtu edhe nga Fronti Europian.
Duke folur për skandalin e drogës, ai vuri në dukje se hetimi çon te njerëz nga blloku opozitar, por edhe ish-politikanë, duke treguar se të gjithë do të mbajnë përgjegjësi sepse gjithçka do të mbështetet nga provat.
Lidhur me rrjedhën e hetimit deri më tani, Mickoski deklaroi se ka akuza penale kundër 10 personave, përveç dy personave që janë ndaluar tashmë dhe thotë se ky është vetëm fillimi, bazuar në informacione, ndërsa lidhur me akuzat e opozitës, ai deklaroi se do të ketë përgjegjësi ndaj të gjithëve, por opozita duhet të jetë e vetëdijshme se hetimi çon te të afërmit e tyre dhe se ka prova për këtë.
“Unë nuk do të flas, por mendoj se do të dalin me emra shumë të rëndësishëm që janë pjesë ose të lidhur me opozitën aktuale LSDM, pjesërisht me të ashtuquajturin Front Evropian, por edhe ish-politikanë. Vetëm atëherë mos të jetë kjo hakmarrje politike dhe një gjueti, sepse gjithçka do të mbështetet nga provat”, tha Mickoski.
Kryeministri Mickoski theksoi se drejtësia do të mbizotërojë edhe në këtë rast dhe ai që bëri gabim do të mbajë përgjegjësi, dhe shton se nuk duhet të harrojmë se çfarë politike ndoqi qeveria e LSDM-së dhe BDI-së në lidhje me kultivimin e kanabisit, që u përpoq të ndryshonte Ligjin për Kultivimin e Kanabisit dhe të lejonte eksportin e luleve të kanabisit, ndaj ai thotë se e gjithë kjo është pasojë e atyre politikave.