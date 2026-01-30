Mickoski: Do të ketë rritje të pagës minimale, por sipas procedurave ligjore
Kryeministri Hristijan Mickoski sot përsëriti se Qeveria do të mbështesë dhe zbatojë marrëveshje për pagë më të lartë midis punëtorëve dhe punëdhënësve, duke theksuar se duhet të veprohet sipas ligjit në lidhje me pagën minimale.
"Ne ofruam rritjen e pagave të punonjësve administrativë me rreth 40 përqind, LSM e refuzoi rritjen. Dhe në fushën e pagës minimale, sipas ligjit, duhet të veprojmë sipas ligjit. Do të ketë rritje dhe nivelim. Në momentin e parë kur punëtorët dhe punëdhënësit arrijnë marrëveshje, ne si parti do ta mbështesim dhe zbatojmë atë", shkroi Mickoski në një postim në Facebook, duke ndarë fjalimin e tij në Kuvend dje për këtë temë.
Mickoski tregoi dje në Kuvend tha se opsioni i ofruar është ende në tryezë për të gjithë punonjësit administrativë dhe se kur kjo të zgjidhet, 99 përqind e administratës do të ketë marrëdhënie të rregullt me Qeverinë si punëdhënës.
Ai u kujtoi shërbimeve administrative se vitin e kaluar atyre iu ofrua rritje page nga marsi 2026 në të njëjtën periudhë në vitin 2028 me pothuajse 40 përqind me kusht që të formulohej një marrëveshje e përbashkët kolektive, e cila, siç deklaroi ai, u refuzua nga LSM-ja.