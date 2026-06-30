Mexhiti: Për dy vite kemi realizuar edhe projekte që nuk i kemi premtuar në fushatë zgjedhore
Bashkëkryetari i VLEN-it Izet Mexhiti në emisionin Click Plus duke folur për projektet të cilët gjatë 24 muajve në Qeveri i kanë realizuar, theksoi se janë mbi 300 projekte të tjera të cilat nuk janë premtuar në fushatë zgjedhore por VLEN i ka realizuar.
Mexhiti mes tjerash theksoi se atë të cilët nuk e ka bërë BDI për 24 vite, VLEN i ka realizuar për 24 muaj, duke shtuar se ndryshimi është proces e jo akt.
Gjithashtu, Mexhiti bëri të ditur se më 6 korrik do të nënshkruhet kontrata për rrugën Shkup-Bllacë.
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