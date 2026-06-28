Mexhiti: Për 24 muaj ndryshimi nuk është më slogan, është realitet
Në 2-vjetorin e qeverisjes së VLEN-it, bashkëkryetari Izet Mexhiti tha se vendi po kalon një fazë të re politike, ku premtimet po zëvendësohen me rezultate konkrete dhe institucionet po kthehen në shërbim të qytetarëve.
Ai theksoi se rrugëtimi i dy viteve ka qenë i vështirë, por i domosdoshëm për të ndërtuar një kulturë të re qeverisjeje të bazuar në përgjegjësi dhe besim.
“Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për t’i llogaritur muajt ose për t’i radhitur projektet që i kemi realizuar, por për të folur për një rrugë që e kemi kaluar së bashku… Kur themi 24 muaj VLEN-i në punë, nuk e themi si slogan, por si përgjegjësi,” u shpreh Mexhiti.
Ai shtoi se filozofia e qeverisjes është ndryshuar thelbësisht, duke e vendosur qytetarin në qendër të vendimmarrjes.
“Besuam se politika mund të jetë mjet shërbimi. Se institucionet mund të punojnë për qytetarin. Dhe se besimi fitohet me vepra, jo me fjalë,” deklaroi ai.
Duke përmendur reformat kryesore, Mexhiti theksoi miratimin e Ligjit për Medresenë “Isa Beu”, avancimin e Ligjit për Përfaqësim të Drejtë dhe Adekuat, si dhe masat e ndërmarra kundër industrisë së lojërave të fatit, përfshirë mbylljen e platformave ilegale dhe kufizimin e kazinove pranë shkollave.
Ai veçoi edhe reformat në arsim, duke theksuar se studentët shqiptarë së shpejti do të kenë mundësi të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, së bashku me dhjetëra provime dhe licenca profesionale.
Në fushën e zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturës, Mexhiti përmendi 306 projektet në komunat shqiptare, investimet në kampusin e Universitetit “Nënë Tereza”, Sheshin “Skënderbeu”, Spitalin e Tetovës, si dhe projektet strategjike si Autostrada Shkup–Bllacë, Korridori 8 dhe One Stop Shop në pikat kufitare.
Në përmbyllje, ai tha se ndryshimi tashmë është i prekshëm për qytetarët.
“Për 24 vjet ndryshimi dukej si premtim. Për 24 izetmuaj ai u bë realitet që qytetarët mund ta shohin dhe ta prekin,” u shpreh Mexhiti.