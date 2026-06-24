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Meta Platforms dhe EssilorLuxottica njoftuan të martën një gamë të re syzesh inteligjente me inteligjencë artificiale me kosto më të ulët, duke u bazuar në suksesin e pajisjeve të tyre Ray-Ban.

Syzet e reja Meta fillojnë nga 299 dollarë, duke i bërë ato shumë më të përballueshme sesa syzet Ray-Ban Display prej 800 dollarësh të lansuara vitin e kaluar.

Kompania mëmë e Facebook ka investuar miliarda dollarë në ndjekjen e "inteligjencës personale", duke vënë bast se pajisjet dhe elektronika e përparuar do t'u sjellin përfitimet e inteligjencës artificiale përdoruesve individualë.

Edhe pse të ndërtuara në bashkëpunim me Luxottica, gama e re e syzeve është e para që nuk shoqërohet me asnjë nga markat e njohura të firmës së syzeve, si Ray-Ban ose Oakley.

Syzet vijnë në ngjyra dhe forma të reja, duke përfshirë një pamje drejtkëndëshe dhe një koleksion të hollë kornize ovale të projektuar në partneritet me personalitetin e medias Kylie Jenner.

Pajisjet janë gjithashtu syzet e para me inteligjencë artificiale nga Meta që lansohen me Meta AI të mundësuar nga Muse Spark, modeli i parë nga Laboratorët Superintelligence të kompanisë.

Suksesi i syzeve të Metas ka nxitur kompani të tjera teknologjike si Google dhe Apple për të eksploruar zhvillimin e pajisjeve të ngjashme.

Dërgesat globale të “xhamave inteligjentë” arritën në 9.6 milionë njësi vitin e kaluar, me Metan që përbënte rreth 76.1% të totalit, sipas Korporatës Ndërkombëtare të të Dhënave. /Telegrafi/

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