Meta lanson një gamë më të lirë syzesh inteligjente me inteligjencë artificiale
Meta Platforms dhe EssilorLuxottica njoftuan të martën një gamë të re syzesh inteligjente me inteligjencë artificiale me kosto më të ulët, duke u bazuar në suksesin e pajisjeve të tyre Ray-Ban.
Syzet e reja Meta fillojnë nga 299 dollarë, duke i bërë ato shumë më të përballueshme sesa syzet Ray-Ban Display prej 800 dollarësh të lansuara vitin e kaluar.
Kompania mëmë e Facebook ka investuar miliarda dollarë në ndjekjen e "inteligjencës personale", duke vënë bast se pajisjet dhe elektronika e përparuar do t'u sjellin përfitimet e inteligjencës artificiale përdoruesve individualë.
Edhe pse të ndërtuara në bashkëpunim me Luxottica, gama e re e syzeve është e para që nuk shoqërohet me asnjë nga markat e njohura të firmës së syzeve, si Ray-Ban ose Oakley.
Syzet vijnë në ngjyra dhe forma të reja, duke përfshirë një pamje drejtkëndëshe dhe një koleksion të hollë kornize ovale të projektuar në partneritet me personalitetin e medias Kylie Jenner.
Pajisjet janë gjithashtu syzet e para me inteligjencë artificiale nga Meta që lansohen me Meta AI të mundësuar nga Muse Spark, modeli i parë nga Laboratorët Superintelligence të kompanisë.
Suksesi i syzeve të Metas ka nxitur kompani të tjera teknologjike si Google dhe Apple për të eksploruar zhvillimin e pajisjeve të ngjashme.
Dërgesat globale të “xhamave inteligjentë” arritën në 9.6 milionë njësi vitin e kaluar, me Metan që përbënte rreth 76.1% të totalit, sipas Korporatës Ndërkombëtare të të Dhënave. /Telegrafi/