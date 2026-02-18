Merz përjashton mundësinë e armatimit bërthamor për Gjermaninë
Friedrich Merz ka përjashtuar mundësinë e blerjes së armëve bërthamore gjermane mes debatit mbi “një mjet parandalues bërthamor evropian”.
"Nuk dua që Gjermania të mendojë të ketë armatimin e saj të pavarur bërthamor", ka thënë kancelari gjerman në një episod të podkastit politik "Machtwechsel" (ndryshimi i pushtetit).
Kancelari vuri në dukje traktatet ekzistuese në të cilat Gjermania zotohet të përmbahet nga blerja e armëve bërthamore, duke përfshirë Marrëveshjen Dy Plus Katër që hapi rrugën për ribashkimin gjerman në vitin 1990 dhe Traktatin e Mospërhapjes Bërthamore.
Megjithatë, Merz tha se mund të parashikojë vënien në dispozicion të avionëve ushtarakë gjermanë për një vendosje të mundshme të armëve bërthamore franceze ose britanike, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Avionët luftarakë gjermanë Tornado janë tashmë të stacionuar në bazën ajrore Büchel në Gjermaninë perëndimore për vendosjen e mundshme të armëve bërthamore amerikane.
"Në terma teorikë, do të ishte e mundur të zbatohej kjo edhe për armët bërthamore britanike dhe franceze", tha Merz.
Në Konferencën e Sigurisë në Mynih javën e kaluar, kancelari ka bërë të ditur se ishte në bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron rreth një kuadri të përbashkët evropian të parandalimit.
Macron i kishte ofruar diskutime të tilla Gjermanisë dhe partnerëve të tjerë të BE-së në vitin 2020 gjatë mandatit të parë të presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Propozimi i tij mori pak mbështetje nga kancelarja e atëhershme Angela Merkel dhe pasardhësi i saj, Olaf Scholz, përpara se Merz ta pranonte ofertën.
Mbrojtja bërthamore e NATO-s aktualisht bazohet kryesisht në armët bërthamore amerikane, rreth 100 prej të cilave mbeten të stacionuara në Evropë, përfshirë disa në Büchel. /Telegrafi/