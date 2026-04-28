Merret vendimi për paketë masash për mbrojtjen e tregut të qumështit dhe prodhimit vendor
Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja ka bërë të ditur për marrjen e një vendimi për zbatimin e një pakete të gjerë masash në tregun e qumështit në Kosovë.
Muja përmes një konference për media ka thënë se këto masa synojnë garantimin e cilësisë së produkteve, mbrojtjen e konsumatorëve dhe fuqizimin e prodhuesve vendorë.
Ai po ashtu prezantoi masat kryesore që do të zbatohen për mbrojtjen dhe rregullimin e këtij sektori.
“Kategorizimi i detyrueshëm i produkteve të qumështit – çdo produkt në treg do të duhet të etiketohet dhe kategorizohet qartë. Nuk do të lejohet përzierja e qumështit të freskët me produkte që përmbajnë qumësht pluhur apo vaj palme. Do të ketë kontrolle të shtuara kufitare, ku çdo produkt i qumështit që hyn në Kosovë do t’i nënshtrohet analizave laboratorike për verifikimin e përbërjes. Krahas kësaj, kemi marrë masë për vendosjen e akcizës për qumështin pluhur. Me propozim të MBPZhR-së, të dërguar në Ministrinë e Financave, Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për akcizën ndaj qumështit pluhur, i cili hyn në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare. Po ashtu, do të ketë mbikëqyrje të shtuar të tregut të brendshëm, ku do të forcohen kontrollet për të parandaluar keq-deklarimin dhe përzierjen e produkteve”, ka thënë Muja.
Vendimi për marrjen e këtyre masave, sipas ministrit, vjen pas analizave të detajuara të realizuara nga Ministria, në bashkëpunim me institucionet relevante, të cilat kanë evidentuar rritje të presionit nga produktet e importuara dhe zëvendësuese në tregun vendor të qumështit.
Gjatë konferencës, ministri theksoi se prodhimi vendor i qumështit të freskët po përballet me ndikim të drejtpërdrejtë nga rritja e importeve, veçanërisht e qumështit pluhur, si dhe nga produktet që përmbajnë vaj palme.
“Analizat tona tregojnë një rritje të ndjeshme të importit të qumështit pluhur dhe një presion në rritje ndaj qumështit të freskët vendor, duke ndikuar drejtpërdrejt në ekonomitë rurale”, theksoi Muja.
Zbatimi i këtyre masave i është besuar Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), e cila është autorizuar të veprojë në mënyrë të rreptë dhe proporcionale.
Masat do të jenë në fuqi për një periudhë fillestare prej 90 ditësh, me mundësi vazhdimi, në varësi të zhvillimeve në treg.
Ministri theksoi gjithashtu se situata ndikohet edhe nga faktorët sezonalë, ku rritja e prodhimit vendor shoqërohet me rritje të presionit nga importet, duke krijuar vështirësi për plasimin e qumështit të freskët në treg.
“Këto masa janë në interes të mbrojtjes së konsumatorit, garantimit të cilësisë dhe mbështetjes së prodhuesve vendorë dhe ekonomive familjare”, u shpreh ai.
Në përfundim, ministri Muja u bëri thirrje të gjithë operatorëve ekonomikë që të respektojnë me përpikëri dispozitat e reja, ndërsa falënderoi mediat për rolin e tyre në informimin e drejtë të qytetarëve. /Telegrafi/