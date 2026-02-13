Mercedes po vjen me një numër të madh veturash të reja
Mercedes sapo ka zbuluar ndryshimet e reja të S-Class, por këtë vit pritet të vijnë edhe shumë të tjera.
Shtatë modele të reja do të debutojnë vetëm në tre muajt e ardhshëm, dhe pjesa tjetër e vitit është po aq e mbushur me lansime.
Shfaqjet e bashkangjitura nga një dokument zyrtar i kompanisë ofrojnë një pamje të asaj që na pret.
Lansimi do të përfshijë gjithçka, nga automjetet e nivelit fillestar deri te modelet kryesore të nivelit të lartë.
Jo më pak se 16 automjete të reja pritet të vijnë deri në fund të këtij viti, me pothuajse po aq shumë që do të mbërrijnë në vitin 2027.
Modelet me motor me djegie të brendshme përbëjnë qartë shumicën, megjithëse disa automjete elektrike të reja ose të përditësuara do t'i bashkohen linjës deri në fund të vitit të ardhshëm.
Megjithatë, marka nuk ka zbuluar emra specifikë modelesh.
Modeli i rinovuar Maybach S-Class është pothuajse me siguri një nga modelet e vitit 2026 dhe duhet të debutojë së shpejti, duke pasur parasysh që Benz S-Class u prezantua për herë të parë në fund të janarit.
Një rifreskim për GLS është planifikuar gjithashtu për këtë vit, dhe logjika sugjeron që versioni më luksoz i Maybach nuk do të mbetet shumë prapa.
Modeli i mbetur me motor me djegie të lartë është ose G-Class Cabriolet, i cili është prezantuar tashmë, ose diçka që mban një logo AMG, siç është një CLE me motor V8.
Nga ana elektrike, dy debutimet e mundshme këtë vit janë EQS dhe EQS SUV me ndryshime të reja.
Nëse Mercedes i llogarit ato si një model të vetëm, tjetri mund të jetë super sedani elektrik AMG, duke zëvendësuar në mënyrë indirekte GT 4-Door Coupe me benzinë.
Në segmentin Core, sedani C-Class pritet të marrë një ndryshim të ri në mes të ciklit të prodhimit së bashku me një kamionçinë të përditësuar.
Ndryshimet në GLC me motor djegieje dhe GLC Coupe nuk do të ishin të habitshme, duke i përshtatur ato me GLC plotësisht elektrike.
Duke folur për automjetet elektrike, C-Class e parë pa motor djegieje është planifikuar të mbërrijë në vitin 2026.
GLA e gjeneratës së ardhshme duhet të dalë në shitje më vonë këtë vit, e shoqëruar nga një version tërësisht elektrik.
Me valën e ardhshme të produkteve, Mercedes po konsolidon ofertat e saj me motorë ICE dhe EV në një linjë të unifikuar.
Edhe pse është shumë herët për të identifikuar lansimet e vitit 2027, Mercedes ka konfirmuar tashmë një G-Class më të vogël dhe një model të ri fillestar për të zëvendësuar A-Class.
Një SUV elektrik i dedikuar AMG është gjithashtu në zhvillim e sipër dhe mund të mbërrijë vitin e ardhshëm. /Telegrafi/