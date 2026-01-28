Mercedes-AMG zbulon modelin e dytë Mythos, bazuar në CLE Coupe
Me disa fotografi nga testimet dimërore në Suedi, Mercedes-AMG zbulon PureSpeed, i prezantuar më parë, së shpejti nuk do të jetë modeli i vetëm nga seria ekskluzive dhe me numër të kufizuar Mythos.
Nga Stuttgart dhe Affalterbach për momentin nuk ka shumë informacion mbi modelin e dytë nga seria Mythos, e cila është e dashur për koleksionistët dhe nisi prodhimin me numër të kufizuar (250 copë) PureSpeed, e cila është bazuar në modelin më të fuqishëm të klasës SL.
Megjithatë, disa fotografi nga testimet dimërore në veri të Evropës tregojnë se modeli i dytë Mythos është bazuar në versionin Coupé të klasës aktuale CLE.
Dizajni karakteristik i grill-it me hapësirën qendrore që do të zbukurohet me yllin trekëndësh, parakolpi me hapje të mëdha për rrjedhjen e ajrit, gjurma më e gjerë e rrotave dhe spoiler-i i madh në kapakun e bagazhit pa dyshim tregojnë se prapa këtij projekti special qëndron departamenti AMG, i cili, sipas burimeve jozyrtare, ka vendosur që Coupé do të ketë motorin e përpunuar V8 4-litërsh pa asnjë sistem hibrid, duke u bazuar në zgjidhjen "old school" që përdoret edhe te PureSpeed.
Në këtë rast, shoferi mund të presë të paktën 585 kuaj fuqi dhe 800 Nm moment rrotullues, të cilat do të shpërndahen në të dy boshtet (4Matic) përmes një transmisioni super të shpejtë automatik 9-shkallësh me dy diskun.
Ky konfigurim, në rastin e PureSpeed “open air”, është i mjaftueshëm për të arritur shpejtësinë 0-100 km/h për 3,5 sekonda dhe shpejtësi maksimale 315 km/h.
Ende nuk është zbuluar se kur do të prezantohet modeli i dytë Mythos, por pritet që kjo të ndodhë gjatë përkujtimit të 140-vjetorit të Mercedesit këtë vit. /Telegrafi/