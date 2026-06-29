Menaxherja e Dollar General në Georgia, qëllohet për vdekje për shkak të 1.58 dollarëve
Një menaxhere e një dyqani në Dollar General ka vdekur pasi dyshohet se u qëllua nga një kliente gjatë një mosmarrëveshjeje për një blerje bukësh për hamburger me vlerë 1.58 dollarë, në një incident që përfundoi me vrasjen e personit të armatosur nga policia vetëm disa orë më vonë.
Alexis Hill, 44 vjeç, po punonte në një lokacion të Dollar General në Victory Drive në Columbus, Georgia, mëngjesin e së martës 23 qershor kur u qëllua për vdekje ndërsa po telefononte një kliente.
Sipas zyrtarëve të cituar nga WKRC dhe WTVM, klienti, i identifikuar më vonë si 33-vjeçari Jerome Willis, i dha Hill dy kartëmonedha të rrudhura prej 1 dollari për të mbuluar koston e bukëve.
Ndërsa ajo po rregullonte paratë, Willis thuhet se u largua mënjanë, nxori një armë dhe e qëlloi, transmeton Telegrafi.
Hill u qëllua menjëherë pas orës 10:00 të mëngjesit. Mjeku ligjor i Qarkut Muscogee, Buddy Bryan, e shpalli të vdekur në vendngjarje menjëherë pas kësaj, rreth orës 10:45 të mëngjesit, sipas WTVM.
Willis iku nga dyqani pas të shtënave, por u gjurmua nga oficerët e Departamentit të Policisë së Columbusit (CPD) afërsisht një orë më vonë, rreth orës 11:40 të mëngjesit, pasi u gjet në një parking aty pranë.
Oficerët i dhanë Willisit "urdhra verbale", të cilat ai nuk i zbatoi, sipas një njoftimi për shtyp nga Byroja e Hetimit e Xhorxhias (GBI), e cila tani po heton incidentin. Policia më pas lëshoi një njësi K-9 në një përpjekje për ta arrestuar atë.
Willis qëlloi mbi qenin e policisë dhe vazhdoi t'i drejtonte armën oficerëve të pranishëm, konfirmoi GBI.
Oficerët iu kundërpërgjigjën zjarrit, duke e goditur Willisin "disa herë" dhe ai u shpall i vdekur në vendngjarje.
Si qeni i policisë ashtu edhe një oficer i CPD u qëlluan gjatë konfrontimit, megjithëse GBI tha se dyshja pësoi lëndime që ishin "jo kërcënuese për jetën".
Sipas familjes së Hill, ajo dhe Willis nuk njiheshin me njëri-tjetrin para të shtënave, raportoi WKRC. /Telegrafi/