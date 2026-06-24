MedTech & Digital Health Conference: Teknologjia po transformon të ardhmen e kujdesit shëndetësor
Një nga temat qendrore të konferencës MedTech & Digital Health ishte roli gjithnjë në rritje i teknologjisë në transformimin e kujdesit shëndetësor, me fokus në parandalimin e sëmundjeve, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e zgjidhjeve digjitale që përmirësojnë shërbimet për pacientët dhe profesionistët shëndetësorë.
Paneli i parë, “Kardiologjia Preventive në Epokën Digjitale” trajtoi mënyrën se si teknologjitë digjitale po ndryshojnë qasjen ndaj kardiologjisë preventive. Diskutimi u fokusua në potencialin e pajisjeve të mençura, monitorimit në distancë, platformave digjitale dhe inteligjencës artificiale për të mundësuar identifikimin më të hershëm të faktorëve të rrezikut dhe ndërhyrje më efektive në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Panelistët theksuan se përdorimi i të dhënave në kohë reale dhe analizat e avancuara mund të mbështesin vendimmarrjen klinike dhe të rrisin angazhimin e pacientëve në menaxhimin e shëndetit të tyre. Njëkohësisht, u diskutuan sfidat që lidhen me cilësinë e të dhënave, alarmet e rreme, mbidiagnostikimin dhe ruajtjen e besimit në zgjidhjet e bazuara në inteligjencë artificiale.
Prof. Dr. Gani Bajraktari veçoi potencialin transformues të inteligjencës artificiale në mjekësi, veçanërisht në kardiologji, duke theksuar se këto sisteme mund të analizojnë dhe të mësojnë nga mijëra raste klinike, duke mundësuar detektimin e hershëm të rreziqeve dhe përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së kujdesit për pacientët. Vëmendje e veçantë iu kushtua edhe qasjes së pacientëve në teknologji dhe shërbime, si dhe rolit të profesionistëve shëndetësorë në zhvillimin e mjeteve të reja digjitale.
Paneli i dytë, “Inovacioni në Teknologjinë Mjekësore (MedTech) dhe Shëndetin Digjital: Zgjerimi i Zgjidhjeve nga Startup-et deri te Spitalet”, trajtoi zhvillimet më të fundit në transformimin digjital të sistemeve shëndetësore dhe sfidat e implementimit të teknologjive të reja.
Diskutimi u përqendrua në zhvillimin e infrastrukturës digjitale, integrimin e inteligjencës artificiale në praktikën klinike dhe menaxhimin e sigurt të të dhënave të pacientëve. Panelistët theksuan se teknologjia duhet të shërbejë si mbështetje për profesionistët shëndetësorë, duke rritur efikasitetin dhe cilësinë e kujdesit, e jo si zëvendësim i tyre.
Gjatë diskutimit, Lindita Daija theksoi rëndësinë e inovacionit të zhvilluar mbi nevojat reale të pacientëve dhe profesionistëve shëndetësorë. Ajo nënvizoi se efikasiteti në mjekësi arrihet përmes kombinimit të teknologjisë, investimeve në kërkim dhe zhvillim (R&D) dhe fuqizimit të kapaciteteve njerëzore. Duke sjellë shembuj nga kompani ndërkombëtare si Microsoft dhe Philip Morris International me iniciativën IQOS Smoke-Free, ajo ilustroi se si inovacioni mund të krijojë zgjidhje konkrete për sfida të ndryshme shëndetësore dhe shoqërore.
Po ashtu, u nënvizua rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, akademisë, ofruesve të shërbimeve shëndetësore dhe sektorit privat për të krijuar një ekosistem të qëndrueshëm inovacioni. Investimi në aftësitë digjitale, mbështetja e startup-eve dhe zhvillimi i zgjidhjeve të orientuara drejt pacientit u identifikuan si elemente kyçe për të ardhmen.
Përmes këtyre diskutimeve, konferenca MedTech & Digital Health konfirmoi se transformimi digjital nuk është më një vizion i së ardhmes, por një realitet që po formëson kujdesin shëndetësor.
Pjesëmarrësit u pajtuan se suksesi i këtij procesi do të varet nga kombinimi i inovacionit teknologjik, ekspertizës profesionale dhe politikave të duhura për të ndërtuar sisteme shëndetësore më efikase, më të qasshme dhe më të qëndrueshme.