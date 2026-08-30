“Më mirë për Tetovën” kritikon manifestimin e Bilall Kasamit për pagat e NPK-së: Punëtorët nuk duhet të përdoren për PR partiak
Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, dje informoi se punëtorëve të "NPK Tetova" tashmë u janë paguar të gjitha pagat dhe kontributet.
Për këtë, reaguan sot nga Iniciativa Më mirë për Tetovën, duke e quajtur të gjithë manifestimin si veprim të pahijshëm dhe të tepruar.
"Ajo që pamë në manifestimin e djeshëm të Komunës së Tetovës është e pahijshme. Punëtorët e NPK "Tetova", të cilët paguhen nga paratë publike dhe me dinjitet i shërbejnë qytetit, nuk duhet të keqpërdoren si dekor për PR politik të pushtetit. Shërbimi dhe institucionet publike nuk janë pronë e askujt dhe posaçërisht punëtorët nuk duhet të kushtëzohen për atë që meritojnë duke u bërë pjesë e fushatave promovuese.Edhe më absurde është mënyra se si është organizuar i gjithë ky manifestim, ku shfaqet një pankartë gjigante me elemente vizuale qartësisht të identifikueshme me ato të VLEN-it dhe me mbishkrimin "FALEMINDERIT", sikur dikush nga jashtë po i falënderon "shefat" për zgjidhjen, ndërkaq duket qartë se vetë drejtuesit e pushtetit, në mënyrën më të ulët, organizojnë "falënderimin" për veten. Rrjedhimisht lindin pyetjet se kush i ka paguar këto pankarta dhe materialet e këtij manifestimi? Me paratë e NPK-së? Me paratë e Komunës? Apo me paratë e partisë? Apo vallë punëtorët e kanë organizuar këtë falemnderim spektakular sepse përfundimisht siç prezantohet kanë marrë atë që u takon? Publiku ka të drejtë ta dijë", thonë nga Më mirë për Tetovën.
Ata shtojnë se punëtorët meritojnë ligjërisht paga të rregullta dhe kontribute të paguara, ndaj raste si ky i fundit nuk guxojnë të përdoren për PR partiak.
"Punëtorët e NPK-së, posaçërisht ata më të prekurit ndër to, meritojnë paga të rregullta, kontribute të mbuluara, sigurim shëndetësor, kushte pune, respekt dhe siguri, e jo të instrumentalizohen për fotografi dhe propagandë. Nëse puna e tyre është vërtet e çmuar, le t’u dëshmohet kjo çdo ditë përmes trajtimit dinjitoz dhe menaxhimit të përgjegjshëm të ndërmarrjes, e jo përmes shfaqjeve ku pushteti organizon manifestime për ta duartrokitur veten. NPK "Tetova" nuk është pronë e askujt politikisht, ndërsa punëtorët nuk janë material për PR partiak. Kjo mënyrë e keqpërdorimit të tyre është e papranueshme!Gëzohemi që punëtorët e ndërmarrjes më në fund morën hakun e tyre të shumë merituar dhe u dëshirojmë shëndet e punë të mbarë", thuhet në reagimin e Më mirë për Tetovën.