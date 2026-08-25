Mbyll përkohësisht rrugën “Xhevë Lladrovci” në Ferizaj
Komuna e Ferizajt ka njoftuar se, për shkak të punimeve për rikonstruktimin e rrugës “Xhevë Lladrovci”, kjo rrugë do të mbyllet përkohësisht për qarkullim.
Sipas njoftimit, mbyllja do të jetë në fuqi nga 27 gushti deri më 1 shtator 2026.
Gjatë kësaj periudhe, qytetarëve u është kërkuar të përdorin rrugët alternative dhe të respektojnë sinjalistikën e vendosur në terren.
Komuna ka kërkuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve për pengesat e përkohshme që mund të shkaktohen gjatë realizimit të punimeve.
Sipas Komunës së Ferizajt, punimet synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe krijimin e kushteve më të mira e më të sigurta për qarkullim. /Telegrafi/
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